الأخضر يختتم استعداداته لمباراة مالي المونديالية

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعداداته لمباراة مالي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، مساء اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني خادل العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على بناء الهجمات من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية وإنهاء الهجمات.

ومن المُقرر أن يُلاقي الأخضر الشاب نظيره منتخب مالي، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب غدينيا، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، أملًا في التقدم بالمونديال البولندي.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالمونديال بالخسارة ضد فرنسا بهدفين دون رد، فيما تعادل منتخب مالي إيجابيًّا مع بنما.