الأخضر يخسر بثنائية في افتتاح مشواره بمونديال الشباب

المواطن - محمد سمعه

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمام نظيره الفرنسي بثنائية دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًّا في دولة بولندا.

بدأ الشوط الأول من مباراة السعودية وفرنسا، بطرد حكم اللقاء للاعب فرج الغشيان في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول وهو ما أثر بالسلب على المنتخب السعودي، وأعطى الأفضلية للمنتخب الفرنسي من أجل بدء الهجوم.

حاول الأخضر بعد ذلك أن يمسك بالكرة أطول فترة ممكنة؛ وذلك لتفادي أي هجمات مرتدة على مرماه من قبل المنتخب الفرنسي.

ونجح المنتخب الفرنسي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول في إحراز هدفه الأول عبر اللاعب يوسف فوفانا عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالرحمن الشمري.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي العودة في المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين، تمكن منتخب فرنسا من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أمين غويري.

انتهت المباراة بخسارة السعودية بثنائية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غدينيا.

وكان المنتخب البنمي تعادل مع المنتخب المالي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

يتصدر المنتخب الفرنسي حاليًّا المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير.