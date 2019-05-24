الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

2019/05/25
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، على ارتفاع متعافية من خسائر الجلسة السابقة بعد تعليقات متفائلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص العلاقات التجارية مع الصين.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 98.14 نقطة، ما نسبته 0.39 في المئة، ليغلق عند مستوى 25588.61 نقطة، في حين صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14 في المئة، ما يعادل 3.82 نقطة، ليصل عند مستوى 2826.06 نقطة.
وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 8.73 نقطة، ما نسبته 0.11 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7637.01 نقطة.



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