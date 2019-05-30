الأهلي يضم نجم الحزم حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن إتمام تعاقده مع اللاعب خالد البركة لاعب نادي الحزم لمدة خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر ” تويتر ” أن اللاعب خالد البركة سيمثل النادي الأهلي حتى عام 2024.

وجاء تعاقد الأهلي مع اللاعب خالد البركة؛ وذلك لتدعيم منطقة الجبهة اليسرى للراقي.

وسبق للاعب خالد البركة اللعب في صفوف نادي هجر مع تمثيله لنادي الحزم في الفترة من عام 2011 حتى عام 2015.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت إنهاء تكليف عبدالله بترجي كرئيس للنادي الأهلي أمس الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر ” تويتر ” أن الهيئة برئاسة عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت تعيين أحمد الصايغ لتسيير أعمال النادي الأهلي حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لـ الأهلي.

ويُذكر أن الأهلي أنهى بطولة الدوري موسم 2018-2019 في المركز الرابع، حيث سيخوض الراقي الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.