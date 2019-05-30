الأهلي يُهدد الهلال قبل الصراع الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

بدأ اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” لاعب نادي الهلال في دراسة الخيارات المتاحة له لمعرفة إذا ماكان سيصبح لاعبًا لدى الهلال للموسم الجديد 2019-2020 أو سيكون خارج النادي العاصمي.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب عموري وخطفه من نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي للتعاقد مع عموري لتكون هذه الصفقة هى أولى الصفقات والتي تُقدم لجماهير الأهلي بعد موسم صعب للراقي.

عموري هدف الأهلي الأبرز

ويخطط الأهلي للتعاقد مع عموري ليحضر فترة الإعداد مع الفريق الأهلاوي استعدادًا للموسم الجديد وللمشاركة مع الأهلي ضد نادي الهلال في مباراتي دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن الأمير منصور بن مشعل سبق له وأن صرّح بأنه سيقدم 100 مليون ريال وأكثر كدعم مالي للتعاقد مع الصفقات المطلوبة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالإضافة إلى الاحتفاظ باللاعبين الأجانب المميزين في صفوف الفريق.

ويذكر أن اسم الرأس أخضري دجانيني تافاريس ارتبط بالرحيل عن صفوف الأهلي والانضمام لأحد أندية الدوري الإنجليزي أو العودة للدوري المكسيكي.

وغاب عموري عن نادي الهلال منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث شارك في مباراة الهلال والشباب في بطولة الدوري وأُصيب فيها بقطع في الرباط الصليبي تسبب في غيابه عن باقي مباريات الهلال المحلية والآسيوية حتى نهاية موسم 2018-2019.

وكان عموري انضم إلى الهلال على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي في صيف 2018.