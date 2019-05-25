الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن بدء التقديم ببرنامج طويق التعاوني

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدء التقديم في (برنامج طويق التعاوني) لرفع الطاقة الاستيعابية للجهات وتحسين مخرجات التدريب، وذلك بتوفير خطط ومناهج تدريبية فعّالة.
شروط الانضمام للبرنامج:
1- في حال لم يكن المتدرب خريجاً:
– يجب أن يكون منتهياً من دراسة جميع المقررات.
– أن يكون التدريب الميداني آخر متطلب.
– أن يكون التدريب إلزامياً للتخرج من الجامعة.
– يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً.
– الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.
2- في حال كان المتدرب خريجاً:
– يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً.
– الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
وأشار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال تم اختيار المتقدم للانضمام في البرنامج، سيتم التواصل معه خلال 14 يوماً، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أعلاه.