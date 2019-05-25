الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن بدء التقديم ببرنامج طويق التعاوني

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدء التقديم في (برنامج طويق التعاوني) لرفع الطاقة الاستيعابية للجهات وتحسين مخرجات التدريب، وذلك بتوفير خطط ومناهج تدريبية فعّالة.

شروط الانضمام للبرنامج:

1- في حال لم يكن المتدرب خريجاً:

– يجب أن يكون منتهياً من دراسة جميع المقررات.

– أن يكون التدريب الميداني آخر متطلب.

– أن يكون التدريب إلزامياً للتخرج من الجامعة.

– يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً.

– الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.

2- في حال كان المتدرب خريجاً:

– يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً.

– الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأشار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال تم اختيار المتقدم للانضمام في البرنامج، سيتم التواصل معه خلال 14 يوماً، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أعلاه.