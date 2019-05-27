الاتحاد المغربي يشكو حكم مباراة نهضة بركان ضد الزمالك

المواطن - مروة نبيل

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية، أمس الاثنين، ضد الإثيوبي باملاك تيسيما، حكم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واحتج الاتحاد المغربي في خطاب رسمي على عدم طرد حارس الأبيض محمود جنش، رغم “نطحه” للاعب بكر الهلالي، خلال مباراة الزمالك ضد نهضة بركان التي أُقيمت، مساء الأحد، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

واعترض الاتحاد المغربي على عدم طرد نفس الحارس محمود جنش، خلال لعب ركلات الترجيح، وذلك بعد تجاوزه المساحة المخصصة له في مرماه، الأمر الذي يُنتج عنه إعادة ركلة نهضة بركان الثانية.

وتضمن خطاب الاتحاد المغربي لكرة القدم، إشارات لـ”تجاوزات” الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، خلال عودته إلى تقنية الفيديو للتأكد من بعض قراراته.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، وذلك بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1/0.