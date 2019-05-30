الاتحاد والشباب يُمثلان الأندية السعودية في البطولة العربية المقبلة

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم مشاركة ناديي الاتحاد والشباب فقط من الأندية السعودية في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن بأن النسخة المقبلة من البطولة العربية ستحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب.

وأكد تركي آل الشيخ أن نهائي البطولة العربية عام 2020 سيُقام في مدينة الرباط المغربية.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان شارك في البطولة العربية بالموسم المنصرم وودع البطولة من دور الـ32 على يد نادي الوصل الإماراتي.

وتعادل الاتحاد ذهابًا في جدة بهدف لكل فريق مع نادي الوصل، وتعادل الفريقان إيابًا بدون أهداف في الإمارات ليستفيد نادي الوصل من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ويتأهل بدوره إلى دور الستة عشر.

وتُوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة العربية في شهر إبريل الماضي بعد الفوز على فريق الهلال بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.