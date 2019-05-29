الاتفاق يتعاقد مع روجيرو كوتينيو لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو من صفوف النادي الفيصلي، لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن فارس الدهناء تعاقد مع اللاعب روجيرو كوتينيو لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.

ويذكر أن روجيرو كوتينيو تألق كثيرًا مع فريق الفيصلي في المواسم الأخيرة.

ويسعى نادي الاتفاق لتعزيز صفوفه بصفقات قوية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وكان نادي الاتفاق أنهى الدوري في موسم 2018- 2019 في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالاتفاق عانى من التخبط وعدم الاستقرار، وذلك بعد إقالة مدربين في موسم واحد وهما المدرب الأوروغوياني راموس والإسباني سيرخيو بيرناس.