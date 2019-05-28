الانتقالي السوداني: لو وجدنا شخصاً ثقة سنسلمه السلطة اليوم

المواطن - متابعة

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أمس الثلاثاء، أن المجلس لو وجد شخصاً ثقة سيسلمه السلطة اليوم.

وأضاف حميدتي أنه يجب عودة قوى الحرية والتغيير للشعارات، وحينها سنعود للتفاوض اليوم قبل الغد”، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي لن يقفل باب التفاوض لكنه شدّد على ضرورة مشاركة الجميع، بحسب العربية.

وأكّد نائب المجلس العسكري الانتقالي أنه لو لم تنحز القوات المسلحة للثورة ما سقط عمر البشير.

وجدّد رفض المجلس للتهديدات، مشددًا على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق، وأن هناك كثيرين يتخابرون مع دول أخرى، كما أن “هناك دول متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا”.

وقال إن هناك إسلاميين من النظام السابق فاسدون انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم.

وقال حميدتي “يهمنا السلام الشامل في السودان واتصالاتنا معهم مستمرة وسننجز السلام قريباً في دار فور والنيل الأزرق وجنوب كردفان”.