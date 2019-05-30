البرازيلي دا سيلفا يُعزز دفاع الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي رافاييل دا سيلفا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع اللاعب البرازيلي دا سيلفا على عقود انضمامه إلى عنابي سدير، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج.

وتعاقد نادي الفيصلي مع رافاييل دا سيلفا لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك بعد أن تجاوز اللاعب البرازيلي الفحص الطبي مع “فيزيو تريو”.

ويبلغ المدافع البرازيلي رافاييل دا سيلفا 27 عامًا، ويمتاز بالقوة البدنية وقدرته على الالتحامات، حيث يصل طوله إلى 190 سنتيميتراً.

ولعب دا سيلفا في نادي بوا ايسبورت المنتمي لدوري الدرجة الثالثة البرازيلي من 2015 لعام 2016، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق كريسوما في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى من 2016 حتى 2018.

وانتقل رافاييل دا سيلفا بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوافيستا البرتغالي، قبل أن يتعاقد رسميًا مع نادي الفيصلي لتمثيله في الموسم الرياضي المقبل.