البريكان: منتخب مالي استغل أخطاءنا

المواطن - مروة نبيل

أكّد نجم المنتخب السعودي للشباب، فراس البريكان أن لاعبي منتخب مالي استغلوا الأخطاء التي وقع فيها الأخضر خلال أحداث الشوط الثاني، وخطفوا نقاط المباراة المونديالية.

وقال البريكان خلال تصريحاته بعد المباراة: “هذه ظروف المباريات، كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لكن فقدنا التركيز في الشوط الثاني، واستغل المنافس الأخطاء التي وقعنا بها”.

وتابع نجم الأخضر تصريحاته قائلًا: “كنا نعرف أن منتخب مالي يعتمد على الجانب البدني، كون لاعبيه يتمتعون ببنية جسدية قوية وطول قامة، لكن سننسى ما حصل، ونركز على مباراة بنما المقبلة”.

وتألق فراس البريكان بشكل لافت خلال مباراة السعودية ضد مالي، ونجح في تسجيل هدف وتسبّب في الحصول على ركلة جزاء، جاء منها هدف الأخضر الثاني.

وانتهت مباراة السعودية ضد مالي بهزيمة الأخضر في الوقت القاتل بنتيجة 4/3، وسجل ثلاثية الأخضر فراس البريكان، حسان التمبكتي وخالد الغنام، فيما أحرز رباعية المنتخب المالي كوناتي، كوني، تراوري وكمارا.

وبعد مباراة السعودية ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2019 في بولندا، رفع المنتخب المالي رصيده إلى 4 نقاط خلف فرنسا المتصدر، فيما تواجد الأخضر في المركز الأخير بدون أي نقطة.