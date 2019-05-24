البريكان يحلم باستعادة بريقه في المونديال

المواطن - مروة نبيل

يحلم فراس البريكان باستعادة تألقه مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للشباب في بولندا.

ويُعد فراس البريكان واحدًا من أبرز لاعبي الأخضر للشباب خلال الفترة الماضية، حيث تألق مع المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في بطولة كأس آسيا 2016، وتألق بشكل لافت في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية 2018.

وخطف البريكان الأضواء خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2018 التي أُقيمت في الدمام، حيث هز شباك الهند بهاتريك، وسجل هدفًا ضد تركمانستان، ليصبح هداف الأخضر.

ورغم تألق البريكان في التصفيات الآسيوية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع في منافسات البطولة التي توج الأخضر بلقبها، حيث أحرز هدفًا واحدًا.

وتألق البريكان خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي مع فريقه النصر في دوري درجة الشباب، ونجح في تسجيل هاتريك 7 مرات، ليكون خير إعداد للمشاركة في الأخضر في المونديال.

ويتواجد المنتخب السعودي الشاب في المجموعة E بمنافسات مونديال بولندا، والتي تضم منتخبات بنما، مالي وفرنسا، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الديوك الفرنسية، يوم غد السبت.