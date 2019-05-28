البريكان يهز شباك منتخب مالي مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة السعودية ضد مالي بضغط كبير من لاعبي الأخضر، وتمكن النجم فراس البريكان من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط على انطلاق المواجهة المونديالية.

وتلعب السعودية ضد مالي الآن على ملعب غدينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ويسعى لاعبو الأخضر لخطف نقاط مباراة السعودية ضد مالي اليوم، لتعويض الخسارة في الجولة الأولى ضد المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في مجموعته المونديالية بدون نقاط، وذلك قبل مباراة السعودية ضد مالي اليوم، فيما يملك المنتخب المالي نقطة واحدة من تعادله ضد بنما في الجولة الأولى.