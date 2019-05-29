البوندسليجا يتفوق على الدوريات الكبرى

المواطن - مروة نبيل

حققت بطولة الدوري الألماني لكرة القدم رقمًا مميزًا في منافسات هذا الموسم، ليتفوق على الدوريات الخمس الكبرى من حيث عدد الأهداف المسجلة.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا” أنَّ عدد الأهداف المسجلة في الموسم الماضي وصل 973 هدفًا خلال 306 مباراة، وهو نفس عدد الأهداف التي تم تسجيلها في موسم البطولة قبل 32 عامًا.

وبلغ متوسط الأهداف التي سُجلت في الدوري الألماني 3.2 هدف في كل مباراة، لتتفوق البوندسليجا على بطولات الدوري الإنجليزي “2.8 هدف”، الدوري الإيطالي “2.7 هدف” والدوري الإسباني “2.6 هدف”.

وانتهت 17 مواجهة من أصل 306 مباراة، لعبت طوال منافسات هذا الموسم، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأشارت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إلى أن البوندسليجا تتربع منذ 29 عامًا، باستثناء موسم 2016 /2017 فقط، على قمة الدوريات الخمس الكبرى فيما يخص عدد الأهداف المسجلة في كل موسم.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا هذا الموسم الأكثر تهديفًا في الدوري الألماني برصيد 88 هدفًا، فيما يُعد نورمبرج الأقل تهديفيًا برصيد 26 هدفًا.