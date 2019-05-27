التحالف: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب باستهدافهم المدنيين في مطار نجران ولن نتسامح

المواطن - الرياض

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تحاول استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية.

وقال متحدث التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين: إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي، مشددًا على أن التحالف لن يتسامح مع إطلاق الحوثيين طائرات بلا طيار وتهديدهم للمدنيين.

وأضاف متحدث التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، حيث تم إحباط أكثر من 35 عملًا إرهابيًّا لميليشيات الحوثي في المضيق، محملًا النظام الإيراني إطالة أمد الأزمة في اليمن.

وشدد على أن الحوثيين يرتكبون جرائم حرب باستهدافهم المدنيين والمسافرين في مطار نجران.