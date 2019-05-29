التحالف يبدأ عملية نوعية ضد أهداف حوثية في الضالع

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الضالع، مشددًا على أن جهوده مستمرة ضد ميليشيات الحوثي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وطالب التحالف من المدنيين في محافظة الضالع عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، بحسب “العربية”.

وأوضح أن العملية في الضالع هدفت لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية، وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق، قصف طيران التحالف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحفية، استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة.

وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلاً عن تخزين الأسلحة.