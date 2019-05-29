التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر وذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتُقام مباراة النصر وذوب آهن على ملعب حمد الكبير في دولة قطر، حيث يحل النصر ضيفًا على فريق ذوب آهن بعد نقل المباراة من الأراضي العراقية للأراضي القطرية.

وأعلن اتحاد القدم الآسيوي عن إقامة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان في قطر بعدما كان من المقرر إقامة المباراة يوم 21 مايو الجاري في العراق، لكن الاتحاد الآسيوي وافق على طلب نادي ذوب آهن بنقل المباراة إلى قطر.

وإذا تمكن النصر من الفوز على فريق ذوب آهن فهذا يعني تأهل العالمي لدور ثمن النهائي وهو متصدر المجموعة الأولى.

ويذكر أن نادي النصر حقق الفوز في آخر ثلاث جولات في دوري الأبطال الآسيوي على حساب نادي الزوراء العراقي في الجولتين الثالثة والرابعة، وتمكن العالمي من الفوز على فريق الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي ذوب آهن صاحب الصدارة.