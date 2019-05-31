التعاون تعلّم درس بيدرو جيدًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، خلفًا لمواطنه بيدرو إيمانويل.

واعتادت الأندية على توقيع عقد لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، إلا أن إصرار بيدرو على الرحيل رغم النتائج المميزة التي حققها، دفع مسؤولي نادي التعاون على التعاقد مع باولو سيرجيو لمدة موسمين.

ورفض المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل تفعيل بند التجديد لموسم آخر، بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، وذلك على الرغم من تقديم نادي التعاون لمقابل مادي مرتفع، أملًا في بقائه لتحقيق الاستقرار الموسم المقبل.

وتُوج البرتغالي بيدرو إيمانويل بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، بعدما تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل لافت تحت قيادته في البطولات المحلية هذا الموسم.

ونجح بيدرو إيمانويل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للتتويج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، كما أنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وهو أفضل ترتيب حققه سكري القصيم.