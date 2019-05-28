التعاون يعلن وصول المدرب باولو سيرجيو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن وصول المدير الفني الجديد، البرتغالي باولو سيرجيو خلفًا لمواطنه بيدرو إيمانويل الذي رحل بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المدرب البرتغالي باولو سيرجيو إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكان في استقباله نائب الرئيس علي الشايع، والأمين العام عبدالعزيز الروضان.

ومن المُقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي التعاون مع المدرب البرتغالي الجديد باولو سيرجيو لتوقيع العقود الرسمية، بعدما اتفق الطرفان على توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم الموسم المقبل.

وكان بيدرو إيمانويل رفض الاستمرار مع التعاون في الموسم الجديد، بعد تحقيقه نتائج مميزة معه، حيث قاده للفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، واحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين.