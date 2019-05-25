التعاون يكشف شعاره الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عن شعاره الجديد، والذي سيتم وضعه على قميص الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل 2019- 2020.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر صورة من الشعار الجديد للنادي.

وكان نادي التعاون تُوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف في الثاني من مايو الجاري، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويذكر أن نادي التعاون سيخوض مباريات دوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات، وذلك بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نادي النصر بطل الدوري ونادي الهلال الوصيف.

جدير بالذكر أن نادي التعاون، كان أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل والذي رحل بعد نهاية موسم 2018- 2019.