التعويض والبقاء هدفا الأخضر أمام مالي

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، مباراة غاية في الأهمية اليوم أمام منتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب، والمقامة حاليًّا في بولندا.

وكان الأخضر الشاب خسر في الجولة الأولى يوم السبت الماضي، أمام المنتخب الفرنسي بثنائية دون رد في لقاءات الجولة الأولى.

وسيكون لقاء مالي ذا أهمية كبرى للمنتخب السعودي، حيث يطمح أبناء المدرب خالط العطوي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل إنعاش الآمال بالبقاء في البطولة والمنافسة على التأهل لدور الستة عشر، بالإضافة لتعويض الخسارة من المنتخب الفرنسي.

الأخضر يُركز لتفادي الموقف الصعب:

وسيركز المدرب خالد العطوي على تطوير الأداء الهجومي للمنتخب السعودي لتفادي الموقف الصعب والذي وقع فيه الأخضر أمام المنتخب الفرنسي، حيث لم يهاجم الأخضر بالقوة المطلوبة بعد طرد اللاعب فرج الغشيان في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول أمام المنتخب الفرنسي.

ويتواجد حاليًّا المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارته من المنتخب الفرنسي وتعادل المنتخب المالي مع منتخب بنما.

ويختتم المنتخب السعودي مرحلة دور المجموعات بمواجهة المنتخب البنمي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان خالد العطوي قاد الأخضر للفوز ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية.