التمبكتي يُعزز تقدم الأخضر.. ومالي تُقلص الفارق

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم حسان التمبكتي في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثانٍ في الدقيقة 20 من أحداث مباراة السعودية ضد مالي المونديالية.

وتمكن لاعبو المنتخب المالي للشباب من تقليص الفارق في الدقيقة 36، عن طريق اللاعب كوناتي، لتُصبح نتيجة مباراة السعودية ضد مالي 2/1 لصالح الأخضر.

وكان الأخضر قد بدأ مباراة السعودية ضد مالي بشكل ضاغط، ونجح المتألق فراس البريكان من هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط على انطلاق المواجهة.

وتلعب السعودية ضد مالي الآن على ملعب غدينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ويسعى لاعبو الأخضر لخطف نقاط مباراة السعودية ضد مالي اليوم، لتعويض الخسارة في الجولة الأولى ضد المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في مجموعته المونديالية بدون نقاط، وذلك قبل مباراة السعودية ضد مالي اليوم، فيما يملك المنتخب المالي نقطة واحدة من تعادله ضد بنما في الجولة الأولى.