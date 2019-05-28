التونسي أسامة حدادي اتفاقي لـ4 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًا مع الظهير التونسي أسامة حدادي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشار حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التوقيع النهائي سيكون بعد تجاوز أسامة حدادي للفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي لفارس الدهناء.

وأكدت تقارير إعلامية أن الاتفاق نجح في حسم صفقة أسامة حدادي قادمًا من نادي ديجون الفرنسي لصالحه، بعد منافسة قوية مع أندية الشباب، نورنبيرغ الألماني، وألانيا سبور التركي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتفاق لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين على مستوى عال خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.