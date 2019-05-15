الثأر شعار الأهلي ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الاتفاق المُقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الأهلي ضد الاتفاق

ويلعب الأهلي ضد الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الاتفاق بهدف تحقيق الفوز، والثأر من هزيمته الثقيلة بسداسية مقابل هدفين ضمن منافسات الدور الأول من الدوري.

ويطمح الراقي الحصول على نقاط مباراة الأهلي ضد الاتفاق غدًا، وتعثر الشباب والتعاون في الجولة الأخيرة، لخطف المركز الثالث وحجز مقعد في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي ضد الاتفاق غدًا، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج هذا الموسم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد المدرب البرتغالي هيلدر على أهمية مباراة الأهلي ضد الاتفاق رغم أنها غير مؤثرة في شكل المنافسة، إلا أنه أخبر لاعبي فارس الدهناء على ضرورة ختام الموسم بصورة إيجابية والظهور بشكل مشرف.

ترتيب الفريقين قبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة، يحتل الراقي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث، ونقطة عن التعاون الرابع.

ويتواجد فارس الدهناء في المركز الـ11 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، قبل مباراة الأهلي ضد الاتفاق غدًا.