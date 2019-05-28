الجزائري رحماني يحمي عرين ضمك الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى الجزائري رحماني شمس الدين، لحراسة عرينه في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويُعد رحماني شمس الدين من أبرز حُراس المرمى الجزائريين، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة خلال منافسات الموسم الماضي.

ولعب رحماني شمس الدين في صفوف أكثر من نادٍ، وهي حمراء عنابة، اتحاد عنابة، ومولودية بجاية، بالإضافة إلى شباب قسنطينة، ويُمثل المنتخب الجزائري الأول منذ عام 2016، وشارك معه في بطولة إفريقيا 2017.

ونجح حارس المرمى رحماني شمس الدين في الحصول على بطولتين، الأولى؛ كأس الجزائر خلال فترة لعبه في مولودية بجاية، والثانية الدوري الجزائري لكرة القدم مع شباب قسنطينة.

وتمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من التأهل إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، ويأمل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، للظهور بشكل جيد.