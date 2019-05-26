الجمارك تعلن توفر وظائف إدارية وتقنية في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير البرنامج، ومدير المحفظة، ومدير المشروع، ومهندس شبكات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير البرنامج (Program Manager):

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب الآلي.

– يفضّل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إدارة المشروع (مثل CAPM / PMP).

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.

2- مدير المحفظة (Portfolio Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ويفضّل درجة الماجستير.

– خبرة لا تقل عن سبع سنوات.

3- مدير المشروع (Project Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مهندس شبكات (Network Engineer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الأحد 2019/05/26م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير البرنامج (Program Manager): اضغط هنا

2- مدير المحفظة (Portfolio Manager): اضغط هنا

3- مدير المشروع (Project Manager): اضغط هنا

4- مهندس شبكات (Network Engineer): اضغط هنا