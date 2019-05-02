Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجمارك تعيد هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية

الخميس ٢ مايو ٢٠١٩ الساعة ١:٠٨ مساءً
الجمارك تعيد هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية

مواضيع ذات علاقة

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني في لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض أن الهيئة أعادت هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية، باعتبارها إحدى المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات المعنية.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالمحافظ، مقدماً شكره على تلبية معاليه الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي تنظمه الغرفة ضمن لقاءات الطاولة المستديرة التي تعقدها مع أهم شركائها في القطاع الحكومي في إطار التعاون المشترك بين القطاعين.
واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات من بينها خدمات الهيئة العامة للجمارك المقدمة للقطاع الخاص، وتطوير سير نظام المعاملات الخاص بمنصة فسح، وتسديد الرسوم والأجور والمصاريف عبر أكثر من نقطة سداد، وزيادة عدد وسطاء الشحن في منصة فسح.
ودعا معالي محافظ الهيئة للجمارك القطاع الخاص إلى الاستفادة من خدمة الفسح المسبق للبضائع، حيث أن 50% من التجّار لم يستفيدوا من هذه الخدمة التي تتيح تقديم طلبات الفسح قبل وصول البضاعة إلى الميناء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من التعاميم التي سيتم ايصالها إلى العملاء من خلال إتاحتها عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات جديدة ونظام المدفوعات عبر تطوير بوابة فسح.
وشهد اللقاء العديد من المداخلات من الحضور حول استيراد عدد من السلع من بينها الذهب والمجوهرات، وقطع غيار السيارات، والفسح المؤقت لبعض الواردات التي يتم إعادة تصديرها.

قد يهمّك أيضاً
جامعة حائل توقع 11 اتفاقية مع القطاعين العام والخاص بالمنطقة

جامعة حائل توقع 11 اتفاقية مع القطاعين العام والخاص بالمنطقة

5 إرشادات هامة عند تنفيذ إخلاء في المدرسة

5 إرشادات هامة عند تنفيذ إخلاء في المدرسة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب

إقرأ المزيد

السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
السعودية اليوم

السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود...

السعودية اليوم