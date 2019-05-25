الحزم تعلّم الدرس

المواطن - محمد سمعه

ضمن نادي الحزم البقاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، وذلك بعد الفوز على فريق الخليج بثلاث ركلات مقابل ركلتين في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وقبل مواجهة الحزم لنادي الخليج في جولة الإياب، كان الفريق الحزماوي تمكن من الفوز على الخليج في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وبعد ضمان نادي الحزم البقاء في دوري المحترفين، تعلّم الفريق الحزماوي درسًا مهمًا وهو التألق وتقديم أفضل ما لديه خلال لقاءات الموسم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لتفادي التواجد في هذا الموقف الصعب والحابس للأنفاس ولعب ملحق الصعود والهبوط.

الحزم أنقذ نفسه

كما أن نادي الحزم واجه من قبل خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى وقدوم نادي القادسية بدلًا منه لمواجهة الخليج، في حال قبلت لجنة الانضباط احتجاج نادي القادسية ضد الحزم.

ولكن بعد رفض لجنة الانضباط لاحتجاج فريق القادسية، واجه الحزم فريق الخليج في مباراتي ملحق الصعود والهبوط.

ويذكر أن نادي الحزم كان أنهى الموسم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بعد التعادل مع نادي القادسية في الجولة الثلاثين والأخيرة يوم الخميس 16 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن جون باجوي كان سجل هدف التقدم لنادي الحزم في شباك الخليج خلال مواجهة ذهاب ملحق الصعود والهبوط.

وفي مباراة الحزم والخليج في لقاء العودة، سجل النجم محمد الصيعري هدف الحسم لفريق الحزم من ركلة جزاء وهو الهدف والذي أبقى على آمال الحزم من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين.

وسيستعد نادي الحزم بقوة خلال صيف العام الجاري وتدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل العمل على البقاء في المنطقة الدافئة في بطولة دوري المحترفين في موسم 2019-2020.

ويذكر أن الحزم كان صعد لدوري المحترفين في صيف 2018 من دوري الدرجة الأولى مع نادي الوحدة.