الحزم يُجدد عقد عسلة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن تجديد عقد حارس المرمى الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات قادمة بدعم من عضو الشرف الداعم سلمان المالك.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لحارس المرمى، مكتوب عليها: “أسد الحراسة الحزماوية الجزائري مالك عسلة حزماويًا لمدة 3 سنوات”.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عبدالله المقحم على شكر المالك، وقال: “الحمد لله بفضل الله ثم وقفة عضو شرف النادي الداعم والفعال الأستاذ سلمان المالك تمّ تجديد عقد الحارس الأمين مالك عسله لثلاث سنوات قادمة”.

وتابع المقحم حديثه عن مالك عسلة عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا: “إضافة كبيرة للنادي، والشكر موصول للأستاذ صالح اليامي وكيل اللاعب”.

ويُعد مالك عسلة من أبرز حراس المرمى في الدوري السعودي هذا الموسم، وكان الأكثر تصديًا للكرات، ونافس على جائزة أفضل حارس مرمى، ولكن التونسي فاروق بن مصطفى تُوج بها.

وساهم مالك عسلة في بقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تصدى لركلة جزاء حاسمة في مباراة الخليج بملحق الصعود والهبوط.