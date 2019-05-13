الخدمة المدنية تُعدل قواعد الترقية الاستثنائية في لائحة الموارد البشرية

قرّرت وزارة الخدمة المدنية تعديل لائحة الموارد البشرية خاصَّة فيما يتعلق بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، والترقية الاستثنائية.
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد أعلنت عن إجراء تلك التعديلات، وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
تعليق واحد
أبوعبدالله 2020
أهم شيء في اللائحة وهو في نظري غير منطقي وصعب التطبيق وسوف ينظلم الآلاف بسببه وهو تحديد عدد المترقين في السنة المالية بنسبة 1% فقط من اجمالي الوظائف الخاصة بالجهة وبحد أقصى 50 موظفا بالسنة (طبعا خاص بوظائف السلم العام) لكن الجهات الاخرى وهي المؤسسات والهيئات العامة والتي لديها كودار مستقلة لايشملها القرار.