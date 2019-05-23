الداخلية توجه إرشادات مهمة للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين

المواطن - الرياض

وجّهت وزارة الداخلية مجموعة من النصائح للحفاظ على أمن وسلامة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أنه يُحظر على الزوار والمعتمرين حمل أو إدخال الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها بالمسجد الحرام وساحاته، وكذلك حظر جمع التبرعات لأي غرض.

وكذلك حظرت دخول الدراجات النارية والهوائية لساحات الحرم والطرق المؤدية إليها بالمنطقة المركزية.

كما أكّدت على ضرورة حظر القيام بأي عمل يؤثر على طمأنينة المعتمرين والمصلين أو على سلامتهم أو على متطلبات تسهيل وتيسير أداء الطواف والسعي والصلاة.

كما قرّرت وزارة الداخلية حظر نقل الأمتعة والأغراض الشخصية إلى المسجد الحرام وساحاته أو تعليقها على شبابيك المسجد الحرام من الداخل والخارج أو تركها بساحات المسجد الحرام، موضحة أنه يمكن إيداعها في صناديق الأمانات المخصصة لذلك في ساحات الحرم.

كما وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات العامة للحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والحيلولة دون فقدهم، وكذلك نصائح أخرى للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين، من خلال الرابط التالي: (إرشادات المحافظة على سلامة المعتمرين).