الدروس المستفادة للأخضر بعد مباراة السعودية وفرنسا

المواطن - محمد سمعه

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، مشواره في بطولة كأس العالم في بولندا بالخسارة في مباراة السعودية وفرنسا بثنائية دون رد، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وتحدث المدرب خالد العطوي للمدير الفني للأخضر عقب نهاية مباراة السعودية وفرنسا عن مدى رضاه التام على أداء لاعبي المنتخب السعودي خلال مباراة السعودية وفرنسا، مبديًا حزنه في الوقت ذاته على الخسارة.

دروس مستفادة ومهمة للأخضر:

وبالتأكيد فإن هناك العديد من الدروس المستفادة بعد الخسارة في مباراة السعودية وفرنسا، للأخضر، حيث سيكون أبرزها هو التركيز على الفوز في المباراتين المقبلتين ضد المنتخب المالي والمنتخب البنمي، من أجل ضمان التأهل لدور ثمن النهائي.

درس آخر استفاد منه الأخضر بعد مباراة السعودية وفرنسا، وهو ضرورة تغيير الخطة والتي بدأ بها الأخضر مباراة السعودية وفرنسا، وضرورة وضع خطط بديلة للاحتفاظ بالكرة في حال تعرض أي لاعب للإصابة أو تم طرده كما حدث بعد طرد اللاعب فرج الغشيان من صفوف الأخضر.

ضرورة تنويع اللعب وعدم الاعتماد فقط على اللاعب تركي العمار والذي كان يُعتبر مفتاح اللعب الوحيد للأخضر في مباراة السعودية وفرنسا، حيث كان أكثر من يلمس الكرة ويبني الهجمة المرتدة نحو الشباك الفرنسية.

وبعد مباراة السعودية وفرنسا، يستعد الأخضر لمواجهة المنتخب المالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب.

ويذكر أن الأخضر بدأ مباراة السعودية وفرنسا بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، مهند الشنقطي، فرج الغشيان، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حرص على السفر إلى بولندا لدعم الأخضر في مباراة السعودية وفرنسا.