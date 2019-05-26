الدفاع المدني يواصل البحث عن الطفل الغريق في عارضة جازان

المواطن - علي مدخلي - جازان

كثفت فرق الإنقاذ، التابعة للدفاع المدني بجازان، ولليوم الثالث على التوالي، من عمليات البحث عن طفل يبلغ ثماني سنوات جرفته سيول وادي جازان بمحافظة العارضة ليلة الخميس الماضي.

وكان مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، وجه الفرق المشاركة بالبحث في أنحاء متفرقة من وادي جازان باتجاه بحيرة السد، مؤكدًا أن البحث جارٍ على قدم وساق، وبتعاون كثير من المتطوعين وفريق سواعد، ونأمل إن شاء الله أن يتم العثور عليه في غضون الساعات المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالنيابة في منطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، في وقت سابق: إن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس يفيد بهطول أمطار على المنطقة متوسطة إلى غزيرة، مهيبًا بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع الإرشادات لتحقيق الأمن والسلامة للجميع.