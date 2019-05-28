الدوري المكسيكي يجذب دجانيني

المواطن - مروة نبيل

أكدت وسائل إعلام مكسيكية، أن نجم الرأس الأخضر والنادي الأهلي دجانيني تافاريس بات قريبًا من العودة إلى منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأشار موقع “فاموس كروز أزول”، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريقي كروز أزول ورايادوس مونتيري المكسيكيين يتنافسان على ضم دجانيني تارفايس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروز أزول بطل الدوري المكسيكي 2018، وهو الأقرب للتعاقد مع دجانيني تافاريس، حيث يرغب في ضمه بشكل عاجل خاصة أنه سبق له التألق في المكسيك قبل الاحتراف في النادي الأهلي.

وكانت صحيفة “أبولا” البرتغالية، قد أكدت أن ثلاثي الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون، ويست هام يونايتد وإيفرتون يرغبون في التعاقد مع دجانيني بعد تألقه مع النادي الأهلي وتسجيله 24 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم.

ولعب دجانيني تافاريس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس المكسيكي، وحصل معه على لقب الدوري مرتين، بجانب تحقيق لقب الكأس.