الرئيس النيجيري يؤدي اليمين لفترة ثانية

المواطن - واس
أدى الرئيس النيجيري محمد بخاري اليمين لفترة ثانية اليوم.
وحصل بخاري على 56 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر فبراير الماضي مقابل 41 % لأقرب منافسيه.
كما أدى نائب الرئيس يمي أوسينباجو اليمين لفترة ثانية أيضا.
أدى الرئيس النيجيري محمد بخاري اليمين لفترة ثانية اليوم.
وحصل بخاري على 56 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر فبراير الماضي مقابل 41 % لأقرب منافسيه.
كما أدى نائب الرئيس يمي أوسينباجو اليمين لفترة ثانية أيضا.
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