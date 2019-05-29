الرئيس النيجيري يؤدي اليمين لفترة ثانية

المواطن - واس

أدى الرئيس النيجيري محمد بخاري اليمين لفترة ثانية اليوم.

وحصل بخاري على 56 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر فبراير الماضي مقابل 41 % لأقرب منافسيه.

كما أدى نائب الرئيس يمي أوسينباجو اليمين لفترة ثانية أيضا.