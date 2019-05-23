الراجحي يُدشن حساب العمل التطوعي والهدف مليون متطوع

الراجحي يُدشن حساب العمل التطوعي والهدف مليون متطوع

2019/05/24
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الخميس، حساب العمل التطوعي في منصة “تويتر”.

وأوضح الراجحي أن حساب العمل التطوعي يسعى إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي، ليكون رافداً لنا في تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى مليون متطوع.

ويهدف الحساب إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي، وأطلق أولى حملاته الإعلامية تحت شعار حان دورك لتحفيز المجتمع على التطوع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

ويمكن متابعة أنشطة الحساب والاشتراك والتفاعل معها من خلال المعرف التالي ([email protected]).



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