الربيعة : مركز الملك سلمان للإغاثة قدم 12 مليار ريال مساعدات لمختلف شعوب العالم

المواطن - تصوير: عبدالغني بشير

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إن المساعدات للشعوب التي تعاني الكوارث والأزمات، بلغت نحو ٢١. ١٢ مليار ريال، عبر ٩٩٦ مشروعًا، حتى شهر مارس ٢٠١٩.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس على هامش قمم مكة المكرمة، أن المساعدات تشمل تأمين المأوى والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والدعم المجتمعي.

واستعرض “الربيعة”، في المؤتمر مع عدد من وسائل الإعلام الدولية، مشاريع المركز والمساعدات الإغاثية والإنسانية لـ ٤٤ دولة حول العالم، مؤكدًا أن المركز يقدم الدعم الإنساني والإغاثي عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساهمة في تخفيف معاناة الشعوب التي تعاني الكوارث والأزمات.

وكشف عن جهود المركز في تأهيل اليمنيين الذين تعرضوا لبتر الأطراف بسبب ألغام المليشيات وإقامة ثلاث مراكز للأطراف التعويضية، كما تحدث عن جرائم الحوثي في تجنيد الأطفال.