الربيعة يُوجه عبر “المواطن” رسالة لإعلام التشويه : كونوا صادقين.. لا نريد زيادة ولا نقصاناً

المواطن - نايف عبدالله - مكة المكرمة

أكّد الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة حريصة على رفع معاناة الإنسان أينما كان، وأكبر دليل هو إنشاء المركز وتدشينه من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يلقى دعماً ومتابعة كبيرة من الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونحن حريصون كل الحرص على أن نصل لكل محتاج بمهنية وحيادية.

وأجاب الربيعة على سؤال “المواطن” خلال اللقاء المقام في المركز الإعلامي على جانب القمم الطارئة “الإسلامية – العربية – الخليجية” حول محاولة تشويه بعض وسائل الإعلام المدعومة من بعض الدول، والتي تُقلل وأحيانًا تُسقط في تقاريرها دعم المركز للأعمال الخيرية.

وقال الربيعة لـ”المواطن“: نأمل من الإعلام أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً، ثم مع الحقيقة ثانياً، وأن يوصل هذه الصورة النبيلة للعالم، لا نريد زيادة ولا نريد نقصاناً”.