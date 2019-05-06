الرحالة زين الدين يصل جازان قادماً من تبوك.. قطع مسافة 1700 كم في 27 يوماً

المواطن - علي مدخلي ـ جازان

وصل الرحالة السعودي عبدالله علي زين الدين إلى منطقة جازان النقطة الأخيرة في رحلته بعد أن قطع مسافة أكثر من 1700 كيلومتر في مدة 27 يوماً قادماً من منطقة تبوك وصولاً إلى مدينة جازان، في رحلة وطنية تحمل في طياتها رؤية 2030 شعار المستقبل للمملكة، وهي رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك هذه البلاد الغالية وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وتحمل رحلة زين الدين الشاقة والشيقة في آنٍ واحد الكثير من معاني الحب والشكر للقيادة وهذا الوطن الغالي الذي يستحق الكثير والكثير، وأن ما يقدمه في حق من هذا الوطن الغالي لما له من حب وواجب عليه لا يستطيع أن يوفيه حقه.

وقال زين الدين إنه فخور وهو يحمل رؤية المملكة 2030 على صدره بجوار صورة قادة الوطن مقدماً شكره لـ سمو ولي العهد الذي أصدر موافقته لقيام هذه الرحلة الوطنية التي تحمل شعار رؤية المملكة 2030 .

وأضاف قائلاً: “أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة التي شارك فيها 6 إدارات وهي: وزارة الدفاع والقوات البرية الملكية السعودية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية والاتحاد السعودي للدراجات”.

وأشار إلى أن للرحلة جانباً إنسانياً وهو دعم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، وهذه الرحلة توضح للعالم أن المملكة العربية السعودية دولة الأمن والأمان قطعنا فيها أكثر من ألف وسبعمائة كيلومتر على دراجة هوائية لم نواجه فيها أَي ضرر أو معوقات.