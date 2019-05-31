الزمالك يُقدم هدية كبيرة لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الزمالك المصري، بالأمس، عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارته، إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس عقب التعادل مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض مرتضى منصور رئيس الزمالك ذهاب جروس مع لاعبيه في الحافلة ليطرد المدرب مباشرة من النادي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي وطالبه بالذهاب مباشرة إلى المطار لمغادرة مصر.

الزمالك يُقدم هديته:

وبتصرف نادي الزمالك، قد تكون الفرصة مناسبة لـ الهلال من أجل التحرك والتعاقد مع المدرب كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المدرب كريستيان جروس مُرشح وبقوة لتولي تدريب الهلال في صيف 2019 بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وتولى المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا تدريب نادي الهلال بشكل مؤقت في المباريات المتبقية لـ الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 بعد إقالة زوران ماميتش.

وجاءت إقالة زوران وذلك عقب خسارة الهلال من نادي التعاون بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر أبريل الماضي.

ويملك كريستيان جروس خبرة قوية في الكرة السعودية، حيث سبق له تدريب النادي الأهلي والتتويج معه بلقب الدوري وكأس الملك في موسم 2015-2016.

وتُوج جروس مع الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي على حساب نادي نهضة بركان المغربي ولقب كأس السوبر المصري السعودي.