الزمالك Zamalek يصل للبطولة القارية الـ12 بعد التتويج بالكونفيدرالية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي Zamalek المصري في التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد تفوقه على نادي نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة Zamalek ونهضة بركان انتهت في وقتها الأصلي بتفوق الزمالك بهدف دون رد سجله المدافع المصري محمود علاء من ركلة جزاء، ليفوز الزمالك بهدف دون رد ويتعادل في نتيجة المباراتين بعد خسارته يوم الأحد 19 مايو من نهضة بركان في المغرب بهدف دون رد.

البطولة الـ12

ووصل عدد البطولات القارية والتي نالها نادي Zamalek في القارة الإفريقية إلى 12 بطولة بواقع الحصول على خمس بطولات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية مرة وحيدة وبطولة السوبر الإفريقي ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإفريقي مرة وحيدة ولقبين في بطولة كأس الأفرو آسيوية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي Zamalek تحدث بعد نهاية مباراة فريقه أمام نهضة بركان، أن المدرب السويسري كريستيان جروس لن يستمر مديرًا فنيًا لـ الزمالك في الموسم المقبل.

وسيشارك Zamalek في مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستُقام ضد الفائز بدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي المغربي ونادي الترجي الرياضي التونسي.

ويحتل Zamalek المركز الثاني بين الأندية الإفريقية الأكثر تتويجًا ببطولات قارية خلف الأهلي المصري والذي نال 20 بطولة قارية كان آخرها الحصول على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في عام 2014 على حساب نادي سيوي سبور الإيفواري.

وسيعود Zamalek خلال الفترة المقبلة لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري حيث يتبقى له خمس مواجهات حتى إنهاء موسمه في الدوري المصري.

ويحتل Zamalek حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن النادي الأهلي صاحب الصدارة.

وسيواجه فريق Zamalek نادي الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري.