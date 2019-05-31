السعودية تُودع مونديال الشباب بعد الخسارة ضد بنما

المواطن - محمد سمعه

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم مباراته، اليوم، ضد منتخب بنما بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب والمقامة حاليًّا في بولندا.

تقدم منتخب بنما بهدف في الشوط الأول عبر اللاعب موراليس في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الأخضر في العودة في نتيجة المباراة وإحراز هدف التعادل عبر اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الثالثة والخمسين بطريقة جميلة.

وسعى الأخضر بعد ذلك لتسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وتمكن منتخب بنما من إحراز هدف الفوز الثاني عبر اللاعب دييغو فالانتا في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر المباراة.

انتهت المباراة بخسارة السعودية بثنائية مقابل هدف، ليُودع الأخضر الشاب مونديال بولندا بدون أي فوز، حيث خسر من المنتخب الفرنسي والمنتخب المالي قبل مواجهة منتخب بنما.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة محتلًّا المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، بينما احتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد أربع نقاط.