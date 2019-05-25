السفارة في الفلبين تكشف مصير المواطن المفقود في رحلة طيران تدريبية

المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة في الفلبين، أنها تتابع جهود البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية.

وأفادت السفارة أنها تلقت اتصالًا صباح يوم السبت بتاريخ 19 مايو 2019م من المواطن محمد خالد الشريف المقيم للدراسة مع شقيقه عبدالله في معهد الطيران (ORIENT FLIGHT SCHOOL) مفيدًا فقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه، وفي حينه كوّنت السفارة فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطيارة المفقودة والطاقم حسب الإحداثيات المبلغة لهم من معهد الطيران.

وأصدرت هيئة الطيران المدني الفلبيني بتاريخ 20 مايو 2019م بيانًا رسميًّا عن فقدان الطائرة ولم يتم العثور على الطيارين، وأن عمليات البحث لا زالت مستمرة إلى تاريخ صدور البيان.

وأكدت السفارة بأنها سوف تستمر في بذل كافة الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني والسلطات الفلبينية ذات العلاقة، كما أن السفارة تحفظت على نشر البيان الصحفي في حينه بناء على رغبة أسرته، وعليه قامت السفارة بإصدار هذا البيان لما ورد من استفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام درءًا لأي إشاعة.