السودان يطرد الجزيرة ويغلق مكتبها في الخرطوم

المواطن - متابعة

لا تزال قناة الجزيرة تُواصل دورها في العبث بالأمن القومي للعديد من الدول العربية من خلال افتعال الأحداث وتضخيم التظاهرات أو الاعتصامات ونقل صورة غير واقعية لما يدور في الميدان بهدف تأجيج الرأي العام المحلي وتصدير مشهد مغاير للواقع.

وفي السودان لم يختلف الأمر كثيرًا حيث دأبت الجزيرة على ممارسة دورها المفضوح في تزييف الحقائق، وبالرغم من طرد مراسلي الجزيرة من اعتصام السودان قبل أيام عاودت الجزيرة تلفيق الأخبار ما دفع السلطات لطردها نهائيًا وإغلاق مكتبها هناك.

فقد قرّرت السلطات السودانية سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة القطرية اعتبارًا من اليوم، حيث اتخذت السلطات المختصة في المجلس العسكري الانتقالي السوداني القرار.