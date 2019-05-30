السيسي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية والإسلامية

المواطن - جدة

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جدة، اليوم الخميس، للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة، اليوم وغدًا.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وتستعد مكة المكرمة لاستضافة 3 قمم هامة خلال الأسبوع الجاري لتؤكد قدرة المملكة على حشد العالم العربي والإسلامي إضافة إلى دول مجلس التعاون وذلك لوضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة. وستشهد مكة ثلاث قمم اثنتين منها طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهما القمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية الطارئة، أما القمة الثالثة فهي القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرّمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.