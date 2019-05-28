السيول تجتاح مسكن عائلة في عسير.. وجمعية المنازل: غير صالح للترميم

المواطن - أحمد الشهري - محايل

وجه المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري الإدارة التنفيذية لجمعية المنازل بالمنطقة بالوقوف ميدانياً على منزل العائلة المتضررة من الأمطار والسيول التي دخلت إلى منزلهم بحي العقدة بمحافظة محايل.

وأكدت الجمعية عدم صلاحية المنزل للترميم وذلك لعدم سلامة الموقع بعد دخول مياه السيول إليه وكذلك عدم القدرة على البناء في ذات الموقع إلا بعد درء أخطار السيول.

وأشارت الجمعية إلى استعدادها لبناء وحدة سكينة للأسرة في حال توفر أرض أو في حال تحقق سلامة الموقع الحالي.

وأفادت الجمعية أنه يمكن إدراج الأسرة في حال عدم درء أخطار السيول ضمن برنامج البناء للحالات الطارئة لشراء وحدة سكنية حيث تبلغ تكلفت الوحدة ١٦٠ ألف ريال تقريباً.

وكان محافظ محايل المُكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد وقف يوم الأحد الماضي على حالة أسرة العقدة والمكونة من امرأة وثمانية من الأبناء والبنات، حيث كان يرافقه مدير الدفاع المدني العقيد أحمد بن إبراهيم الرفيدي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ومدير مكتب الضمان بالمحافظة علي بن يحيى الشبرقي.