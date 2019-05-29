الصحة تنصح المعتمرين بـ الكمامة

المواطن - الرياض

نصحت وزارة الصحة المعتمرين بارتداء الكمامة في حالة الإصابة بالزكام حتى لا ينتشر المرض بين المعتمرين لآخرين.

والمعروف أن الزكام من أعراض الإنفلونزا الموسمية وهي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية.

ينتقل فيروس الإنفلونزا الموسمية عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام.

أنواع فيروسات الإنفلونزا:

ينقسم إلى أنواع رئيسية، بعضها يصيب البشر وبعضها يصيب الحيوانات، وهي:

فيروس الإنفلونزا (أ) وفيروس الإنفلونزا (ب): يصيبان البشر، وهما المسببان لعدوى الإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في موسم الشتاء.

فيروس الإنفلونزا (سي): يصيب البشر، وهو المسبب لعدوى الإنفلونزا خلال السنة.

فيروس الإنفلونزا (د): يصيب المواشي، ولا يمكن انتقاله إلى البشر.

توجد أنواع فرعية من فيروس الإنفلونزا (أ)، وتختلف بحسب البروتين (H أو N) الذي يغلف الفيروس، حيث يوجد 18 نوع من البروتين H، و11 نوع من البروتين N.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية:

الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي.

غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون.

تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورًا.

الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم (مثل: الطاولات والمقاعد).

تجنب الأماكن المزدحمة.