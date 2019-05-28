الطيار بطلًا لبطولة جامعة حفر الباطن الرمضانية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

توّج فريق الطيار ببطولة كأس جامعة حفر الباطن، بعد تغلبه على نظيره الاختيار بركلات الترجيح، في مباراة أقيمت على ملعب نادي الباطن، وأدارها حكم درجة أولى نايف المريخي من مكتب رعاية الشباب بالزلفي.

وشهدت المباراة حماسًا بين الطرفين انتهت أشواطها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح، ليظفر الطيار باللقب.

ورعى المباراة مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي ووكلاء الجامعة وجمع كبير من الرياضيين والإعلاميين بالمحافظة.

وقال مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد آل ناجي: إن الجامعة تسعد أنها تشارك في خدمة مجتمعها وتنميته التي من ضمنها دعم كأس هذه البطولة، مؤكدًا استمرار هذا الدعم للأعوام المقبلة بطور أكبر.

وأضاف: أنا سعيد بحضوري ومشاهدتي التنظيم الجيد من الرابطة فلهم جزيل الشكر على ما يقدمونه من جهود في خدمة أبنائنا وشبابنا في هذا الشهر الكريم.

من جهته، تقدم رئيس رابطة أحياء حفر الباطن جابر الظفيري بجزيل الشكر إلى مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد آل ناجي وكل الذين ساهموا في إنجاح هذه البطولة، مقدمًا الشكر أيضًا لكل الفرق المشاركة الذين أمتعوا الجميع طيلة فترة الدورة.