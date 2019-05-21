العراق يبحث بدائل تصدير النفط حال إغلاق مضيق هرمز

المواطن - متابعة

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، عن وضع بدائل استراتيجية لتصدير النفط في حال إغلاق مضيق هرمز مؤكدًا أن بلاده وسط العاصفة بين أمريكا وإيران.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “الساعات المقبلة ستشهد إرسال عدد من الجهات أو الأطراف إلى عدد من العواصم ومنها واشنطن وطهران لمحاولة تهدئة الموقف وحدة التوتر”.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي: “لنا زيارة إلى الكويت غدًا لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين”، مؤكدًا “سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوترات في المنطقة”.

وتابع عبدالمهدي، أن “العراق وسط العاصفة بين أمريكا وإيران”، مؤكدًا أن “هناك أطرافاً لها مصلحة بتأجيج الوضع داخل المنطقة”.